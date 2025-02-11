От них вспыхивает кровь: топ ярких фильмов об искренней любви

Любовь бывает разной: страстной и нежной, радостной и болезненной, неожиданной и судьбоносной. Но всегда оно проникает в самую глубину души, заставляя нас испытывать сильнейшие эмоции.

РБК-Украина подготовил подборку из восьми вдохновенных фильмов о любви, которые вернут вам веру в силу чувств и растопят даже самое холодное сердце.

"Дождливый день в Нью-Йорке" (2019)

История о молодых влюбленных Гэтсби и Эшли, отправляющихся на романтические выходные в Нью-Йорк. Эшли, студентка журналистики, получает шанс взять интервью у известного режиссера, а Гэтсби мечтает провести идеальный день в так любящем городе. Однако события разворачиваются неожиданно: Эшли погружается в мир кинематографа, знакомясь со звездами, а Гэтсби неожиданно проводит время с бывшей девушкой и ее сестрой.

Под дождливыми небесами Нью-Йорка герои открывают для себя новые истины о любви, мечтах и о себе. Легкая, стильная и атмосферная романтическая лента в духе классического кино Вуди Аллена.

"Честный мужчина" (2018)

Абель – скромный, порядочный мужчина, жизнь которого переворачивается после встречи с бывшей возлюбленной Марианной. Она только что овдовела, воспитывает сына и предлагает ему начать все сначала. Однако их планы усложняются: сестра покойного мужчины, давно влюбленная в Абеля, решает бороться за его сердце, а прошлое Марианны скрывает неожиданные тайны.

Это утонченная французская история о любви, ревности и выборе между прошлым и будущим.

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"Дикий мед" (2015)

Главный герой Габриэль переживает жизненный кризис и отчуждение. В поисках внутренней гармонии он отправляется в отдаленное село, где встречает загадочную женщину, которая меняет его взгляд на жизнь. Их неожиданная встреча заставляет мужчину пересмотреть свои страхи, чувства и найти путь к себе.

Глубокая и нежная история о самопознании и силе подлинных эмоций.

"В пяти шагах к любви" (2019)

Стелла и Вилл — подростки, страдающие редкой генетической болезнью. Из-за риска инфекции они не могут приближаться друг к другу ближе, чем на два метра. Но даже жесткие ограничения не могут помешать их любви.

Они бросают вызов судьбе, правилам и болезни, чтобы хоть на мгновение ощутить настоящую близость. Трогательный напоминающий фильм: любовь не знает помех, даже если между сердцами остается расстояние.

Напомним, мы уже писали о топ-3 романтических комедиях, на которые стоит потерять время.

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