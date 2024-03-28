Отдаете счастье из дома: почему, по поверьям, нельзя занимать куриные яйца
Верите ли вы в приметы или нет, но знать о них интересно, они ведь популярны. Сегодня речь пойдет о народных приметах, связанных с куриными яйцами.
Наши предки верили, что яйца обладают не только пищевой ценностью, но и мистической силой. Конечно, не все верят в эти приметы. Но знать о них интересно, они ведь являются частью нашего фольклора, пишет ТСН.
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Вот некоторые из самых известных примет:
- Нельзя выносить яйца из дома после заката или заносить в дом до рассвета. Считалось, что это может принести беду.
- Нельзя одалживать куриные яйца. Если вам все же нужно дать соседствующие яйца, их нельзя просить вернуть. Иначе вы можете взять на себя весь негатив этого человека.
- Нельзя давать соседям яйца на разведение. Это может привести к тому, что у вас будут переведены все куры.
- Подкладывая яйца под наседку, нельзя делать это в воскресенье или до заката. Считалось, что из таких яиц вылупятся только петушки.
- Количество яиц под наседкой должно быть нечетным. Если их будет четное количество, то из них ничего не вылупится.
- Яйца без желтков, по поверью, несут петухи. Их считали несчастливыми и пытались поскорее выбросить.
- Подброшенное под дверь яйцо – это признак того, что на вас наводят уроки.
- Яйцо, снесенное курицей в Страстную пятницу, считали оберегом. Его хранили в хлеву с домашней птицей.
- Нельзя разбивать сырое куриное яйцо об угол стола. Это может оттолкнуть от вас талант и навлечь беду.
Напомним, что запреты и предрассудки в Украине сыграли значительную роль в формировании культурной самобытности страны. Поэтому UAportal рассказывает о наиболее распространенных предрассудках и запретах, которые существуют в украинском обиходе и семейной жизни.
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