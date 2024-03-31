Отгоняют негативную энергию: какие цветы следует посадить на клумбе для защиты и благополучия дома

Не только красота, но и польза могут идти рука об руку, когда речь идет о выборе растений для вашего сада. Существуют растения, которые, кроме эстетического удовольствия, могут принести вам везение и благополучие.

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Садоводы уже давно отмечают, что определенные виды флоры не просто придают шарму вашему участку, но и обладают необычными свойствами. Есть убеждение, что такие растения могут служить оберегом для вашего дома и его жителей, отгоняя нежелательную энергию. Команда UAportal предлагает ознакомиться со списком цветов, которые стоит посадить на вашей клумбе, чтобы создать "невидимый щит".

Чернобривцы

Эти цветы воплощают в себе преданную любовь, непорочность, тепло домашнего очага и щедрость. Они были неотъемлемой частью венков, которые плели девочки в старину, символизируя глубокие эмоции.

Легенда говорит, что где растут чернобривцы, там любимый всегда найдет путь домой. Их яркие цветки также считаются оберегом, защищающим дом от нечистой силы.

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Мальва

Эти элегантные цветы ассоциируются с верностью, проницательностью, глубокими чувствами и ожиданием светлого будущего.

В прошлом мальву окружали ореолом таинственности, считая ее неотразимой. Она символизировала духовную связь с предками, служа защитой от зла и зависти.

Барвинок

Этот цветок, известный также как ведьмовская фиалка, имеет богатую историю, полную мистических верований. Кельты уважали барвинок за его защитные свойства. В Австрии и Германии венки из барвинка использовались для молниезащиты и как средство предсказания будущего.

По славянским традициям, барвинок считается мощным оберегом, который может предотвратить злые заклятия, особенно когда он растет рядом с домом или носится как талисман.

Несмотря на то, что эти убеждения укоренены в культурных обычаях, они не подкреплены научными данными.

Тем не менее это растение будет отличным украшением для вашего сада, придавая эстетической привлекательности своими яркими цветами и листьями.

Напомним, ранее мы рассказывали, что некоторые деревья нельзя высаживать у дома, поскольку они будут уносить энергию хозяев.

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