Откажитесь от капучино и вас удивит результат

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Я не против кофе, доказано, что он в небольших количествах может быть даже полезен.

Но…

Если говорить о кофе черном, то это 0 ккал и никакого влияния на вес. Хотя есть исключение, если вы пьете ее и чувствуете тревогу, которую потом заедаете, это еще тот вопрос.

Поговорим о сладком кофе с молоком и сахаром.

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Навідміну від 0 ккал за день, тож і 0 ккал за рік.

У капучино, чи лате, чи якійсь ще каві - візьмемо 130 ккал / 1 шт

30 шт за місяць = 3900 ккал (що дорівнює 500 г жиру, якщо зверху норми споживання ккал за день)

1 капучино на день * 365 днів (рік) і отримуємо 47 тис 750 ккал додаткових, що дорівнюють 6 кг жиру.

Тож диявол в деталях як-то кажуть.

Змініть всього одну звичку і побачите результат за рік не в плюс, а в мінус.

За умов катастрофічного наростання проблеми ожиріння – має сенс!

Якщо ви не любите чорну каву і маскуєте її гіркий смак молоком, цукром, корицею, шоколадом, сиропом – може ви не любите каву??

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