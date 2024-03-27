Откройте для себя винегрет по-литовски: идеальный рецепт к посту

Начиная с 18 марта, во время Великого поста, традиционно избегают употребления мяса, рыбы, молока, яиц и других продуктов животного происхождения. Это идеальный момент, чтобы насладиться классическим винегретом. Однако, для придания новизны, попробуйте приготовить это блюдо по литовскому рецепту.

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Салат включает в себя простые ингредиенты, в том числе маринованные или обжаренные грибы. Рекомендуется запекать овощи, что придаст ему яркости и сочности, пишет Shuba.

Как готовить винегрет по литовскому рецепту

На 6 порций понадобится:

картофель – 4 шт.;

свёкла – 2 шт.;

квашеная капуста – 400 г;

маринованные грибы – 300 г;

огурцы соленые – 5 шт.;

морковь – 2 шт.;

лук репчатый - 2 шт.;

оливковое масло – 48 мл;

соль – 500 г.

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Приготовление:

Начинаем с подогрева духовки до температуры от 180 до 200 градусов. На пергамент рассыпаем не менее половины упаковки каменной соли, раскладываем помытую свеклу, картофель и морковь. Запекаем овощи до мягкости, что займет примерно 40-50 минут. После этого даем овощам немного остыть, затем снимаем кожицу, нарезаем их на кубики среднего размера и перекладываем в салатницу. Далее берем лук, тщательно его моем, чистим от шелухи и нарезаем на тонкие кольца. Затем обжариваем на сковороде с добавлением масла до золотистого цвета т и добавляем к овощам в салатницу. Соленые огурцы и маринованные грибы нарезаем на маленькие кубики и высыпаем в другие ингредиенты. Квашеную капусту выкладываем в дуршлаг, даем лишней жидкости стечь, мелко нарезаем ее и смешиваем с остальными овощами. В заключение, солим по вкусу, тщательно перемешиваем все компоненты, оставляем салат настояться около 30 минут, после чего его можно подавать на стол.

Напомним, ранее мы рассказывали о необычном рецепте салата со скумбрией и кукурузой.

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