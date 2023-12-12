Открывать зонтик, покупать календарь и стричься: Что нельзя делать зимой, чтобы не навлечь беду

Зима – период, когда не только природа, но и энергетический баланс претерпевает изменения. В это время нужно быть осмотрительным, чтобы ваши действия не привели к негативным последствиям.

Видео дня

Следует помнить о некоторых вещах, которые следует избегать зимой, поскольку это может привести к конфликтам и неурядицам, сообщает Ukr.Media.

Читайте также: Народные верования и предрассудки для привлечения денег

Конфликтовать и ссориться: По народным верованиям, зимой лучше избегать конфликтов и ссор, поскольку холодное время может "замораживать" отношения. Негативные эмоции, подобно снегу, могут скапливаться, создавая "холод" в доме.

Вылив воды на улице: Вылив воды на улице зимой может символизировать "заморозку" отношений и возможные трудности в будущем. Замерзшая вода может стать опасной, превратившись в лед.

Вылив воды на улице зимой может символизировать "заморозку" отношений и возможные трудности в будущем. Замерзшая вода может стать опасной, превратившись в лед. Открывать зонтик дома: Открытие зонтика в доме рассматривается как знак беды и бурь. По народным приметам это может привести к негативным энергиям и трудностям в жизни.

Открытие зонтика в доме рассматривается как знак беды и бурь. По народным приметам это может привести к негативным энергиям и трудностям в жизни. Работать в саду: Суеверия утверждают, что садовые работы зимой не только не приносят пользы, но и могут нанести вред жизненным силам растений. Зимующие растения нуждаются в покое, и активная работа может влиять на их энергетику.

Покупка часов или календарей: Покупка часов или календаря зимой по предрассудкам может стать символом замедления времени, что приведет к ощущению медленного движения времени и замедлению жизни.

Покупка часов или календаря зимой по предрассудкам может стать символом замедления времени, что приведет к ощущению медленного движения времени и замедлению жизни. Стрижать волосы: По верованиям, стрижка волос зимой может "отрезать" часть энергии и тепла, необходимые для преодоления холода. Лучше отложить стрижку на более теплое время года, чтобы сохранить жизненные силы.

Напомним, мы рассказывали, что некоторые предметы могут привлекать удачу и благополучие.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!