Отличные компаньоны: 5 пород кошек, которые лучше всего подходят для квартиры.

Кошки – самые популярные домашние животные-компаньоны, которым конкуренцию составляют разве что собаки. Однако большинство людей для содержания в квартире выбирают именно кота, а не собаку.

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Однако важно знать, какие кошачьи породы лучше подходят для жизни в ограниченном пространстве. УНИАН предлагает 5 пород, которые чувствуют себя комфортнее всего в квартире, по мнению экспертов.

Персидский кот. Имеет несколько характерных особенностей, которые делают его идеальным обитателем квартиры. Эти спокойные кошки вполне счастливы отдыхать со своей семьей. Персам не нужны интенсивные физические нагрузки, они носят кроткий характер, как правило тихие и хорошо чувствуют себя в небольших помещениях.

Регдол. Этой породе свойственна мягкая шерсть и пушистая грива, требующая регулярного расчесывания. Но эти котики имеют спокойный нрав, они нежны, послушны и очень ласковы. Они любят играть с кошачьими игрушками и не против, когда их берут на руки и крепко обнимают. Единственное, чего они не любят – оставаться наедине.

Британский короткошерстный кот. Это спокойные и любящие семейные коты, которые всегда стремятся к близости с людьми. Эти очаровательные маленькие друзья отлично подходят для семей, но их пугают незнакомцы. Они достаточно ленивые, что делает их пригодными для небольших помещений.

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Американский короткошерстный кот – еще один любимец жильцов квартир. Эти коты очень легко адаптируются к любой среде, поэтому им даже в совсем небольшой квартире. Эти очаровательные коты известны своим милым характером и большой любовью ко сну. Но они хорошо развлекаются игрушками и смотрят в окно.

Бирманский кот. Эту пушистую породу легко удовлетворить лакомством, некоторыми играми и большим количеством любви. Хотя это длинношерстная порода, она не нуждается в особом уходе.

Напомним, мы уже писали, почему коты любят ложиться именно на ноги своих хозяев.

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