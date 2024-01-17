Отличный десерт на кефире: Как приготовить мусс на кефире

Нежный и освежающий кефирный мусс с апельсиновым соком – идеальный десерт для жаркого летнего дня. Он легко готовится, а результат получается просто отличным.

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Рецептом кефирного мусса с фруктовым соком поделились на сайте "Одна минута". отличный вариант вкусного десерта. Он получается лёгким и в меру сладким. Узнаем, какие ингредиенты нам нужны и пошаговый рецепт.

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Ингредиенты:

Кефир (2,5%) – 520 мл

Апельсиновый сок – 50 мл

Сахарная пудра – 50 г (по вкусу)

Ванильный сахар – 0,5 ч. л.

Желатин – 15 г

Яйцо – 1 шт.

Приготовление:

Разведите желатин в 70 мл кипяченой воды и оставьте набухать на 15 минут. Отделите белок от желтка. Белок взбейте миксером до стойких пиков. Соедините кефир и апельсиновый сок. Хорошо перемешайте. Разогрейте желатин в микроволновке до полного растворения, перемешивая каждые 10 секунд. Или разогрейте желатин на водяной бане. Взбейте желток с сахарной пудрой до однородности. Соедините все ингредиенты. Постепенно вливайте кефир, постоянно перемешивая, чтобы избежать образования комочков. Добавьте ванильный сахар и снова хорошо перемешайте. Влейте желатин и перемешайте. Аккуратно добавьте взбитый белок, перемешивая венчиком до однородности. Разлейте мусс в формочки или стаканы и поставьте в холодильник на 2-3 часа или ночью. Перед подачей украсьте мусс по желанию ягодами, фруктами, шоколадом или орехами.

Приятного аппетита!

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