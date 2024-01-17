Отличный десерт на кефире: Как приготовить мусс на кефире
Нежный и освежающий кефирный мусс с апельсиновым соком – идеальный десерт для жаркого летнего дня. Он легко готовится, а результат получается просто отличным.
Рецептом кефирного мусса с фруктовым соком поделились на сайте "Одна минута". отличный вариант вкусного десерта. Он получается лёгким и в меру сладким. Узнаем, какие ингредиенты нам нужны и пошаговый рецепт.
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Ингредиенты:
- Кефир (2,5%) – 520 мл
- Апельсиновый сок – 50 мл
- Сахарная пудра – 50 г (по вкусу)
- Ванильный сахар – 0,5 ч. л.
- Желатин – 15 г
- Яйцо – 1 шт.
Приготовление:
- Разведите желатин в 70 мл кипяченой воды и оставьте набухать на 15 минут.
- Отделите белок от желтка. Белок взбейте миксером до стойких пиков.
- Соедините кефир и апельсиновый сок. Хорошо перемешайте.
- Разогрейте желатин в микроволновке до полного растворения, перемешивая каждые 10 секунд. Или разогрейте желатин на водяной бане.
- Взбейте желток с сахарной пудрой до однородности.
- Соедините все ингредиенты. Постепенно вливайте кефир, постоянно перемешивая, чтобы избежать образования комочков. Добавьте ванильный сахар и снова хорошо перемешайте.
- Влейте желатин и перемешайте.
- Аккуратно добавьте взбитый белок, перемешивая венчиком до однородности.
- Разлейте мусс в формочки или стаканы и поставьте в холодильник на 2-3 часа или ночью.
- Перед подачей украсьте мусс по желанию ягодами, фруктами, шоколадом или орехами.
Приятного аппетита!
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