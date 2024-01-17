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Отличный десерт на кефире: Как приготовить мусс на кефире

Игорь Романько

Как сделать мусс на кефире яйцах и желатине на десерт

Нежный и освежающий кефирный мусс с апельсиновым соком – идеальный десерт для жаркого летнего дня. Он легко готовится, а результат получается просто отличным.

Рецептом кефирного мусса с фруктовым соком поделились на сайте "Одна минута". отличный вариант вкусного десерта. Он получается лёгким и в меру сладким. Узнаем, какие ингредиенты нам нужны и пошаговый рецепт.

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Ингредиенты:

  • Кефир (2,5%) – 520 мл
  • Апельсиновый сок – 50 мл
  • Сахарная пудра – 50 г (по вкусу)
  • Ванильный сахар – 0,5 ч. л.
  • Желатин – 15 г
  • Яйцо – 1 шт.

Приготовление:

  1. Разведите желатин в 70 мл кипяченой воды и оставьте набухать на 15 минут.
  2. Отделите белок от желтка. Белок взбейте миксером до стойких пиков.
  3. Соедините кефир и апельсиновый сок. Хорошо перемешайте.
  4. Разогрейте желатин в микроволновке до полного растворения, перемешивая каждые 10 секунд. Или разогрейте желатин на водяной бане.
  5. Взбейте желток с сахарной пудрой до однородности.
  6. Соедините все ингредиенты. Постепенно вливайте кефир, постоянно перемешивая, чтобы избежать образования комочков. Добавьте ванильный сахар и снова хорошо перемешайте.
  7. Влейте желатин и перемешайте.
  8. Аккуратно добавьте взбитый белок, перемешивая венчиком до однородности.
  9. Разлейте мусс в формочки или стаканы и поставьте в холодильник на 2-3 часа или ночью.
  10. Перед подачей украсьте мусс по желанию ягодами, фруктами, шоколадом или орехами.

Приятного аппетита!

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