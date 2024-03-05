Отмойте решетки с плиты быстро и легко: нужно 30 минут вашего времени

Газовые плиты хотя и быстро нагреваются и равномерно распределяют тепло, но их очистка может быть не такой простой, как электрических плит. Благодаря открытому пламени любое скопление пищи или жира на решетках может стать причиной пожара, поэтому важно регулярно их чистить.

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Михан Труонг, старший инженер компании 3M Scotch-Brite, пояснил в комментарии Southern Living: "Чем дольше вы откладываете процесс очистки, тем устойчивее будут эти пригоревшие пятна и крошки, создавая вонючее напоминание всякий раз, когда вы готовите на плите".

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Он рекомендует чистить решетки плиты, когда замечаете скопление пищи или жира. "Чем дольше вы ждете, чтобы убрать этот беспорядок, тем труднее их убрать" - добавил он.

Лучшие советы по чистке решеток плиты:

Очистка с использованием уксуса:

Оставьте решетки в кухонной раковине на 30 минут в уксусе и воде. Используйте щетку, чтобы очистить их. Хорошо промойте водой и высушите.

Очистка средствами для мытья посуды:

Наполните раковину водой с добавлением столовой ложки моющего средства. Замочите решетку на 15-20 минут. Потрите щеткой или губкой, чтобы смыть остатки пригоревшей пищи. Промойте в чистой воде.

Очистка с помощью пищевой соды:

Смешайте воду и пищевую соду в небольшой миске, чтобы создать пасту. Обмажьте решетки пастой. Дайте им постоять 15-30 минут. Используйте губку или скрабер, чтобы удалить налипшие остатки. Промойте в чистой воде и высушите.

Чистые решетки плиты не только обеспечивают безопасность при приготовлении, но также повышают эстетику вашей кухни.

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