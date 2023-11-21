Отрицательно влияет на работу кишечника: с какими продуктами категорически нельзя есть хлеб

Хлеб служит источником углеводов, необходимых для снабжения организма энергией. Кроме того, он содержит витамины группы В, минералы и клетчатку, способствующие нормальному функционированию организма.

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Об этом пишет ТСН.

Тем не менее, диетологи подчеркивают, что чрезмерное употребление хлеба может привести к излишнему весу и проблемам с обменом веществ. Это часто происходит, поскольку хлеб употребляется в пищу с продуктами, которые с ним не сочетаются.

Комбинации несоединяемых с хлебом продуктов:

Варенье

Комбинация варенья и хлеба может быть тяжелой и калорийной, особенно для следящих за фигурой.

Колбаса

Хотя хлеб и колбаса являются классическим сочетанием, лучше избегать его из-за возможного содержания красителей и консервантов в колбасе.

Фруктовые салаты, соленые овощи, квашеная капуста

Хотя эти продукты могут казаться вкусными добавками к сэндвичам, они могут вызвать проблемы с желудком.

Картофель

Сочетание картофеля и хлеба может вызвать тяжесть в желудке и вздутии.

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Мясо, в том числе шашлыки

Комбинирование жареного мяса и белого хлеба может повлечь за собой тяжесть в желудке и печени.

Каши и макароны

Потребление их одновременно может привести к излишней нагрузке организма на углеводы.

Грибы

Сочетание грибов и хлеба может вызвать тяжесть и вздутие из-за большой нагрузки на желудок.

Напомним, мы уже писали, почему в холодное время года лучше не есть сырые овощи и фрукты.

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