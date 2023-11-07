Ответ удивит: как часто нужно менять наволочки

Наволочки на подушки обычно ассоциируются с чистотой и комфортным сном. Однако если вы не меняете свои наволочки довольно часто, вы можете подвергнуть себя опасности.

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Специалисты объяснили, что на наволочке, кроме пылевых клещей, могут оставаться частицы кожи, пота или макияжа. Они накапливаются в ткани и контактируют с кожей человека во время его сна.

В комментарии изданию Self эксперты объяснили, что в сутки человек теряет от 30 000 до 40 000 клеток кожи. Часть этих клеток остается на подушках. Кроме того, пот, жир из вашей кожи, или слюна также попадут на ваши наволочки.

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Все эти клетки и жидкости организма могут вызвать развитие микроорганизмов – бактерий и грибков, что может привести к раздражению кожи, высыпаниям и даже инфекциям.

Доктор медицинских наук, профессор и заведующий кафедрой инфекционных заболеваний Томас А. Руссо рассказал, что хотя ткани, такие как наволочки и простыни, могут быть заражены, они, как правило, не являются идеальным местом для большинства микроорганизмов.

Однако заразные кожные инфекции, такие как стафилококк или стригущий лишай, теоретически могут передаваться между двумя людьми через постельное белье.

Как часто нужно менять наволочки

Регулярно стирайте или меняйте наволочки и антиаллергенные чехлы. Эксперты советуют делать эти если не каждый день, то хотя бы раз в неделю, а во время стирки использовать самую горячую температуру, которую вы можете убить микробы и аллергены.

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Важный момент – каждый вечер мойте лицо и принимайте душ перед сном, особенно, если вы сильно вспотели или сезонная аллергия.

Подушки нужно стирать каждые шесть месяцев горячей водой с мягким моющим средством. А менять подушки на новые нужно каждые один-два года.

Как отстирать пожелтевшие наволочки

Еще один совет специалистов – как отстирать пожелтевшие наволочки. Отмечается, что лучше сначала замочить наволочку. Наполните миску очень горячей водой и добавьте в воду немного жидкости для мытья посуды, которая поможет удалить жир из ткани, а также стакана пищевой соды.

Убедитесь, что наволочки полностью погружены в горячую воду. Оставьте их отмокать на 30-40 минут. Затем сполосните и стирайте в стиральной машинке как обычно.

Напомним, мы уже писали, сколько стирального порошка нужно сыпать в стиральную машину.

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