Овощи, с которых не стоит собирать семена: агрономы рассказали, почему не будет урожая

Собственные семена часто считаются самыми лучшими, поскольку их собирают с самых спелых и крупных плодов. Они отличаются высоким качеством и не требуют затрат, ведь происходят со своего же огорода.

К тому же такие семена безопасны, поэтому хозяева могут быть уверены, что болезней на участке не возникнет. Однако специалисты отмечают, что не из всех овощей можно собирать семена и объясняют почему. Об этом пишет ТСН.

С каких овощей нельзя собирать семена

Овощи, которые переопыляются. Такие культуры опыляются с помощью пчел и для сохранения сорта нужна изоляция на расстоянии не менее одного километра. Однако редко у кого есть такая возможность, поэтому агрономы не советуют собирать семена огурцов, арбузов, дынь, кабачков, патиссонов и тыкв. Особенно стоит быть осторожными с тремя последними, поскольку они часто переопыляются между собой.

Читайте также: Как защитить сад или огород от змей: пригодятся растения с резким ароматом

Редис и редька также не подходят для сбора семян из-за риска переопыления, поскольку их также опыляют пчелы.

Кукуруза. Ветер переносит пыльцу кукурузы на большие расстояния, что повышает вероятность переопыления.

Репчатый лук. Этот овощ может потерять свои сортовые свойства из-за опыления мухами и пчелами, которые переносят пыльцу с одного участка на другой, что увеличивает риск переопыления.

Гибриды с пометкой F1. Хотя эти культуры являются самоопыляемыми, их сортовые качества теряются во втором поколении из-за генетического расщепления. Поэтому семена таких гибридов нужно покупать каждый год.

Напомним, ранее UAportal рассказывал, чем лучше засеять участок после сбора овощей.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !