Овсяное постное печенье за считанные минуты: рецепт

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Любимое овсяное печенье можно приготовить в считанные минуты! Это рецепт постного печенья, без яиц и сливочного масла - не только во время поста, но и для тех, кто придерживается вегетарианства.

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100 гр овсяных хлопьев (быстрого приготовления)

100 гр муки

40 гр растительного масла

50 мл апельсинового фреша

50 гр сахара

5 гр разрыхлителя

50 гр черного шоколада

цедра 1 апельсина

соль

КАК ЭТО ПРИГОТОВИТЬ?

Шаг 1

Пробиваем овсяные хлопья с мукой в кофемолке или комбайне с ножами до состояния грубой муки.

Шаг 2

Добавляем цедру апельсина, соль, разрыхлитель и сахар.

Шаг 3

Шоколад топим в микроволновке или на паровой бане, соединяем с растительным маслом, добавляем теплый апельсиновый фреш.

Шаг 4

Смешиваем сухие ингредиенты с мокрыми.

Шаг 5

Руки смазываем растительным маслом, формируем шарики размером как крупный грецкий орех.

Шаг 6

Выкладываем на пергамент, чуть приплюскиваем, выпекаем при температуре 170°С 15-18 минут.