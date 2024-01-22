Овсяный пирог с яблоками и бананами: лучший десерт для тех, кто на диете

Овсяный пирог с бананами и яблоками.⁣⁣⠀

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Ингредиенты:⁣⁣⠀

3 банана⁣⁣⠀

1,5 яблока⁣⁣⠀

250 гр овсяных хлопьев⁣⁣⠀

При необходимости можно добавить 2-3 ч л меда (прим.: можно заменить на сироп стевии, главное пробовать на вкус. Если стевии будет много, может горчить.)⁣⠀

Горсть грецких орехов.⁣⁣⠀

Приготовление:⁣⁣⠀

1. Бананы порезать кружочками⁣⁣⠀

2. Добавить мед, овсянку, перемешать руками (бананы при этом становятся однородной массой).⁣⁣⠀

3. Выложить в силиконовую форму, сверху украсить тонко нарезанными яблоками и рубленными грецкими орехами.⁣⁣⠀

4. Выпекать 30 минут при 200 C.⁣⁣⠀

Приятного аппетита!⁣⁣⠀

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