Овсяный пирог с яблоками и бананами: лучший десерт для тех, кто на диете
Овсяный пирог с бананами и яблоками.⠀
Ингредиенты:⠀
3 банана⠀
1,5 яблока⠀
250 гр овсяных хлопьев⠀
При необходимости можно добавить 2-3 ч л меда (прим.: можно заменить на сироп стевии, главное пробовать на вкус. Если стевии будет много, может горчить.)⠀
Горсть грецких орехов.⠀
Приготовление:⠀
1. Бананы порезать кружочками⠀
2. Добавить мед, овсянку, перемешать руками (бананы при этом становятся однородной массой).⠀
3. Выложить в силиконовую форму, сверху украсить тонко нарезанными яблоками и рубленными грецкими орехами.⠀
4. Выпекать 30 минут при 200 C.⠀
Приятного аппетита!⠀