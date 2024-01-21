Ожидается 'игуанопад': жителей одного из штатов США предупредили об опасности

Приток арктического воздуха, погрузившего большую часть Соединенных Штатов в морозную температуру, может принести Флориде еще один странный риск: падающие с деревьев игуаны.

Видео дня

Как пишет Newsweek, значительный холод может привести к тому, что живущие на деревьях игуаны упадут на землю, находясь в состоянии холодного оцепенения.

"Когда игуаны вступают в этот период оцепенения, они теряют контроль над деревьями и падают на землю", — пояснил метеоролог Мэтт Дэвитт.

Читайте также: В США супруги нашли в туалете своего дома живую игуану (видео)

К счастью, как только игуаны согреются, они возвращаются в свое обычное состояние. Однако в холодные годы игуанам может потребоваться некоторое время, чтобы проснуться, и это может привести к их смерти.

Отмечается, что инвазивные игуаны, особенно зеленые игуаны, создают неприятности во Флориде, поскольку они наносят ущерб местной растительности и местному растительному миру. И своими норами разрушают постройки, в том числе тротуары, стены и фундаменты, а также оставляют экскременты у домов, которые могут содержать бактерии сальмонеллы.

Согласно FWC, в США убивать зеленых игуан на частной территории можно круглогодично с разрешения землевладельца, однако это должны быть гуманными способами. Рептилии здесь защищены только законами о жестоком обращении.

В период сильного холода живущие на деревьях игуаны могут падать на землю, создавая впечатление, будто они просто умерли и упали на землю. Однако игуаны обычно находятся в состоянии холодного оцепенения. Власти Флориды призвали граждан не трогать животных голыми руками.

Читайте также: В США на женщину с неба упала змея, а затем ее атаковал ястреб (фото)

"Если вы не планируете их эвтаназировать в рамках программы удаления инвазивных видов, просто переместите их в солнечное место, и они восстановятся", - пояснил профессор и эксперт по рептилиям из Университета Флориды Уильям Керн.

По его словам, это может быть опасно, поскольку даже очень медленная игуана может сильно поцарапать незащищенные кисти и руки.

Ранее мы сообщали, как житель Британии подхватил неизвестную инфекцию от кота.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!