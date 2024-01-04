Оживет и расцветет: как приготовить апельсиновую воду для орхидей
Апельсиновая вода – это эффективное домашнее удобрение для орхидей, содержащее витамины Р и С. Они необходимы для роста и цветения данного сорта цветов.
Об этом пишет ТСН.
Как приготовить апельсиновую воду для орхидей.
Для приготовления апельсиновой воды для орхидей вам понадобится:
- 1 апельсин
- 1 литр воды комнатной температуры
Приготовление:
- Нашинкуйте апельсин на мелкие кусочки или измельчите его в блендере.
- Залейте апельсиновые кусочки водой и оставьте настаиваться в день.
- Процедите настойку через сито или марлю.
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Как использовать апельсиновую воду для орхидей
Полить орхидею апельсиновой водой можно двумя способами:
- Поливайте орхидею апельсиновой водой вместо обыкновенной воды. В этом случае апельсиновую воду нужно использовать один раз в месяц.
- Оставьте орхидею в апельсиновой воде на 10 минут. Этот способ подпитки орхидей более эффективен, поскольку корни орхидеи получают больше питательных веществ.
Напомним, мы уже писали,где держать орхидею в квартире зимой, чтобы растение не страдало.
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