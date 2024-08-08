Папоротник засыхает и скручивает листья: вот как оживить растение

Папоротник - это многолетнее растение с широкими и длинными листьями, которое может быть как садовым, так и комнатным растением. Она придает саду тропический оттенок, но иногда может высохнуть из-за неправильного ухода.

Эксперты по садоводству назвали несколько шагов, которые помогут оживить почти засохший папоротник и поддерживать его здоровым.

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Восстановление засохшего папоротника

Первым шагом необходимо обрезать увядшие и засохшие листья у основания. Затем поместите растение в воду, пока не перестанут выходить пузырьки воздуха. После этого дайте ей хорошо дренироваться.

Правильное местонахождение

Папоротник любит свет, но не прямой солнечный. Комната с полутенью – идеальное место. Если листья становятся коричневыми, это признак чрезмерного солнечного света.

Температурный режим

Папоротнику нужно тепло. Оптимальная температура для комнатного папоротника составляет от 16 до 22°C.

Полив

Папоротник нуждается во влаге, но не чрезмерной. Поливайте ее, как только почва станет сухой на ощупь. Важно, чтобы горшок имел дренажные отверстия и блюдце для сбора излишней воды.

Удобрения

Подпитывайте папоротник раз в месяц в период вегетации, смешивая жидкое удобрение с водой для полива. Избыток удобрений может навредить растению.

Пересадка

Пересаживайте папоротник в больший горшок каждый год или два, добавляя свежую почву для обеспечения новыми питательными веществами.

Борьба с паразитами

Иногда папоротник может страдать от паразитов, таких как мучнистый червец, моль или тля. В таких случаях используйте черное мыло в качестве природного инсектицида.

Напомним, мы уже писали, как правильно обрезать деревья и кустарники.

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