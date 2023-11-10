Парикмахеры подсказали, как зачесать хвост, чтобы был идеально гладким: действенный лайфхак

В некоторые дни волосы настолько непослушны, что, несмотря на все ваши манипуляции, все равно наотрез отказывается лежать, как надо. В такие моменты локоны трудно зачесать даже в идеально гладкий хвост - "петухи", постоянно информирует Ukr.Media.

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Как раз на такие случаи жизни хитрые лайфхакеры уже нашли трюк, который поможет быстро расправиться с торчащими в хвосте прядями. Для усовершенствования прически вам понадобится только самая обычная невидимка.

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Как убрать "петухи" в хвосте:

соберите хвост, как вы это делаете обычно;

возьмите невидимку для волос и запустите ее в прическу;

теперь просто проведите невидимкой по направлению от линии роста волос к основанию хвоста;

повторите все то же самое с разных сторон хвоста до полного приглаживания "петухов" на голове;

когда все выбивающиеся пряди будут прочесаны невидимкой, прическу можно зафиксировать лаком.

Напомним, мы уже писали, как правильно сушить волосы.

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