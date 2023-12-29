Пасха 2024: названа новая дата празднования
Пасха – это главный религиозный праздник для украинцев. Оно отмечается ежегодно в воскресенье после первого полнолуния, которое приходится после весеннего равноденствия. Поэтому дата Пасхи меняется каждый год.
Об этом пишет ТСН.
В 2024 году православные христиане в Украине будут праздновать Пасху 5 мая, а католики – 31 марта. Это означает, что разница между датами празднования составит более месяца.
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Такая разница возникает из-за того, что православная и католическая церкви используют разные календари для исчисления даты Пасхи. Православная церковь использует юлианский календарь, а католическая – григорианский.
Перед Пасхой верующие соблюдают Великий пост. Он длится 50 дней и начинается за 7 недель до Пасхи. В 2024 году Великий пост начнется 18 марта и завершится 4 мая.
Последнюю неделю поста, которая считается самой суровой, называют Страстной седмицей. В эти дни верующие особенно активно готовятся к празднованию Пасхи.
Напомним, мы уже писали, что должно быть в пасхальной корзине.
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