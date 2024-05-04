Пасха 2024: поздравления на украинском языке и лучшие картинки ко Дню Воскресения Христова
В воскресенье, 5 мая, верующие восточного обряда празднуют Воскресение Христово – светлый праздник Пасхи. В этот день принято поздравлять друг друга и напоминать о Воскресении Иисуса Христа.
Получить приветствие от близких и родных с праздником Пасхи всегда приятно. А еще приятно самим прислать своим знакомым красивые слова и праздничные открытки.
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Предлагаем вам выбрать приветствие к Пасхе, чтобы прислать их тем, кто вам не безразличен.
Поздравления с Пасхой в прозе на украинском языке:
Щирі вітання з Великоднем! Нехай у ці світлі дні ваші серця наповняться радістю, вірою та добром. Нехай пасхальне світло осяє ваш дім, а тепло та затишок зігріють душу. Бажаю вам міцного здоров'я, щастя, миру та благополуччя. Нехай збудуться всі ваші мрії та надії!
З Воскресінням Христовим! Нехай це світле свято подарує вам щиру радість, душевний спокій та віру в краще. Бажаю вам міцного здоров'я, щасливого життя, любові та злагоди у вашій родині. Нехай кожен день буде наповнений добром та світлом!
Христос Воскрес! Нехай це свято принесе у ваш дім мир, щастя та добробут. Бажаю вам міцного здоров'я, успіхів у всіх ваших починаннях, щирої любові та підтримки близьких. Нехай кожен день буде наповнений радістю та світлом!
З Великоднем! Нехай це величне свято подарує вам віру, надію та любов. Бажаю вам міцного здоров'я, щастя, миру та благополуччя. Нехай у вашому житті буде багато радості, добра та світла!
Короткие поздравления с Пасхой
- Христос Воскрес! Нехай у вашому житті буде світло, радість та мир!
- З Великоднем! Бажаю міцного здоров'я, щастя та благополуччя!
- Нехай великоднє тепло осяє ваш дім та подарує віру та надію!
- Щасливого Великодня! Нехай у вашому житті буде багато радості та добра!
- З Воскресінням Христовим! Бажаю вам миру, любові та злагоди!
- Нехай це свято Пасхи принесе вам щастя, здоров'я та успіх!
- Христос воскрес! Нехай у вашому серці завжди буде місце для віри та любові!
Как красиво поздравить с Пасхой открыткой
Предлагаем узнать, когда можно печь паски и красить яйца на Пасху.
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