Пасхальная сладкая грудка: готовится очень легко из простых ингредиентов
Друзья, сегодня мы с вами будем готовить праздничное пасхальное блюдо – сладкую грудку.
Готовится очень легко из простых ингредиентов. Обязательно приготовьте.
Пасхальная сладкая грудка.
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1 л молока
500 г яєць (10 шт)
100 г цукру (4 ст. л. з гіркою)
ваніль або ванільний цукор
Приготуємо солодку грудку:
Обʼєднуємо в мисці: яйца, цукор та ванільний (ванільний цукор). Пробиваємо занурювальним блендером 1 хвилину.
Переливаємо в каструлю яєчну масу, додаємо молоко та перемішуємо вінчиком.
Ставимо на плиту та варимо на повільному вогні помішуючи, доки не почне відділятися сироватка.
Варимо нашу яєчно-молочну масу на повільному вогні, постійно помішуючи силіконовою лопаткою, поки не почне відділятися сироватка.
Коли маса буде неоднорідною, утвориться багато грудочок, відокремиться сироватка - знімаємо з плити.
Беремо миску, ставимо сито, зверху кладемо марлю та виливаємо нашу яєчну масу. Підвʼязуємо кінці марлі та підіймаємо. Сироватка буде продовжувати стікати.
Лишаємо нашу солодку грудку в такому стані на ніч.
Прибираємо марлю, нарізаємо та смакуємо.