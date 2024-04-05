Пасхальная творожная грудка: пошаговый рецепт приготовления (видео)

Пасха – особенное время, когда на столе появляются самые разные блюда, символизирующие радость, щедрость и благополучие. Одной из самых популярных и неизменных украинских традиций в Закарпатье является приготовление пасхальной грудки.

Обычно пасхальная грудка может быть как сладкой, так и соленой, в зависимости от ваших вкусовых предпочтений и традиций вашей семьи.

Традиционным рецептом сладкой закарпатской грудки поделилась пользовательница YouTube Неля Фейер.

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Чтобы приготовить это незабываемое блюдо, вам понадобится:

Литр молока

10 яиц

Чайная ложка соли

10 чайных ложек сахара

Ванильный сахар – по желанию

Отрезок марли

Кое-кто к сырному комку добавляет светлый изюм.

"Чтобы ваша грудка была яркого желтого цвета, для приготовления нужно использовать только домашние яйца", — отметила фуд-блогерка.

Процесс приготовления этой грудки очень прост. Сначала доведите молоко до кипения, после чего выключите огонь. В миску выбейте яйца, добавьте сахар и ванильный сахар и тщательно перемешайте. Постепенно вливайте эту смесь в горячее молоко, постоянно помешивая.

Варите сладкую грудку на небольшом огне в течение примерно 10 минут. После этого выложите грудку на сито, покрытое марлей в несколько слоев. Оставьте грудку стекать в течение нескольких часов или даже на всю ночь, чтобы она набрала желаемую консистенцию.

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