БлогРецепты
Пасхальный салат с селедкой, который понравится всем
В приготовления к Пасхе каждая хозяйка думает, что интересного и вкусного приготовить на праздничный стол.
Есть для вас интересный и вкусный рецепт салата, который точно понравится всем.
Далее текст на языке оригинала
Це не банальне олів’є, і не оселедець під шубою) Це дещо оригінальніше та смачніше.
Інгредієнти:
• Картопля відварена;
• Огірок квашений;
• Оселедець;
• Горошок консервований;
• Цибуля синя;
• Петрушка та кріп;
• Олія;
• Сіль, перець.
Приготування:
1. Картоплю відварити в мундирах.
2. Почистити та нарізати кубиками.
3. Цибулю, оселедець та квашений огірок теж нарізати кубиком.
4. Зелень подрібнити.
5. Змішати всі інгредієнти, заправити олією, посолити та поперчити. Перемішати.
Смачного