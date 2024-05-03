Пасхальный салат с селедкой, который понравится всем

В приготовления к Пасхе каждая хозяйка думает, что интересного и вкусного приготовить на праздничный стол.

Есть для вас интересный и вкусный рецепт салата, который точно понравится всем.

Далее текст на языке оригинала

Це не банальне олів’є, і не оселедець під шубою) Це дещо оригінальніше та смачніше.

Інгредієнти:

• Картопля відварена;

• Огірок квашений;

• Оселедець;

• Горошок консервований;

• Цибуля синя;

• Петрушка та кріп;

• Олія;

• Сіль, перець.

Приготування:

1. Картоплю відварити в мундирах.

2. Почистити та нарізати кубиками.

3. Цибулю, оселедець та квашений огірок теж нарізати кубиком.

4. Зелень подрібнити.

5. Змішати всі інгредієнти, заправити олією, посолити та поперчити. Перемішати.

Смачного