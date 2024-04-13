Паска "10 желтков": как приготовить ароматную выпечку на Пасху, которая долго не очерствеет

Пасха уже на носу, а это значит, что пора печь пасхи! Сегодня я поделюсь с вами рецептом паски "10 желтков", которая всегда получается нежной, воздушной и очень вкусной. Этот рецепт проверен временем и не раз спасал меня перед Пасхой.

Готовая паска "10 желтков" получится мягкой, ароматной и вкусной! Чтобы паски дольше оставались свежими, заверните их в пергаментную бумагу. Рецептом поделились на сайте УНИАН.

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С чего начать?

Ингредиенты:

1 кг муки;

10 яичных желтков;

400 мл молока;

70 г сухих дрожжей;

300 г сахара;

200 г сливочного масла;

1 пакетик ванильного сахара;

150 г изюма;

цукаты и цедра апельсина (по желанию).

Приготовление:

Опара: В теплое молоко добавляем дрожжи, 1 ложку сахара и 3 ложки муки. Перемешиваем до однородности и оставляем на 15 минут. Изюм и цукаты: Заливаем кипятком на 15 минут, затем обсушиваем и обваливаем в муке. Желтки: Отделяем от белков (белки не выбрасываем, из них можно сделать глазурь!). Взбиваем желтки с сахаром, ванильным сахаром и щепоткой соли. Добавляем цедру апельсина (по желанию). Тесто: Соединяем опару, взбитые желтки, растопленное сливочное масло и просеянную муку. Замешиваем тесто вручную до однородности и эластичности (около 15 минут). Добавляем изюм и цукаты. Подъем теста: Ставим тесто в теплое место на 1,5-2 часа. Оно должно вдвое увеличиться в размерах. Раскладываем тесто по смазанным маслом формам, заполняя их на 1/3. Даем ремням подняться еще на час. Выпекание: Разогреваем духовку до 200°, выпекаем паски при 180° в течение 45-60 минут (время может изменяться в зависимости от размера).

Напомним, UAportal уже писал о том, что нельзя добавлять в пасху, чтобы не испортить ее.

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