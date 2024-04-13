rus
Українська
Рецепты

Паска "10 желтков": как приготовить ароматную выпечку на Пасху, которая долго не очерствеет

Игорь Романько

Как сделать паску чтобы она долго не черствела

Пасха уже на носу, а это значит, что пора печь пасхи! Сегодня я поделюсь с вами рецептом паски "10 желтков", которая всегда получается нежной, воздушной и очень вкусной. Этот рецепт проверен временем и не раз спасал меня перед Пасхой.

Готовая паска "10 желтков" получится мягкой, ароматной и вкусной! Чтобы паски дольше оставались свежими, заверните их в пергаментную бумагу. Рецептом поделились на сайте УНИАН.

Читайте также: Что нельзя добавлять в пасху, чтобы не испортить ее

С чего начать?

Ингредиенты:

  • 1 кг муки;
  • 10 яичных желтков;
  • 400 мл молока;
  • 70 г сухих дрожжей;
  • 300 г сахара;
  • 200 г сливочного масла;
  • 1 пакетик ванильного сахара;
  • 150 г изюма;
  • цукаты и цедра апельсина (по желанию).

Приготовление:

  1. Опара: В теплое молоко добавляем дрожжи, 1 ложку сахара и 3 ложки муки. Перемешиваем до однородности и оставляем на 15 минут.
  2. Изюм и цукаты: Заливаем кипятком на 15 минут, затем обсушиваем и обваливаем в муке.
  3. Желтки: Отделяем от белков (белки не выбрасываем, из них можно сделать глазурь!). Взбиваем желтки с сахаром, ванильным сахаром и щепоткой соли. Добавляем цедру апельсина (по желанию).
  4. Тесто: Соединяем опару, взбитые желтки, растопленное сливочное масло и просеянную муку. Замешиваем тесто вручную до однородности и эластичности (около 15 минут). Добавляем изюм и цукаты.
  5. Подъем теста: Ставим тесто в теплое место на 1,5-2 часа. Оно должно вдвое увеличиться в размерах.
  6. Раскладываем тесто по смазанным маслом формам, заполняя их на 1/3. Даем ремням подняться еще на час.
  7. Выпекание: Разогреваем духовку до 200°, выпекаем паски при 180° в течение 45-60 минут (время может изменяться в зависимости от размера).

Напомним, UAportal уже писал о том, что нельзя добавлять в пасху, чтобы не испортить ее.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!

РецептыПраздникиРецепт