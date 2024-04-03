Паска, которая всегда удается даже у новичков в кулинарии: секретный рецепт без дрожжей

Если вы еще не имели возможности приготовить паску на Пасху, то сейчас идеальный момент, чтобы это попробовать! Она гарантированно станет украшением вашего праздничного стола.

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Команда UAportal вместе с Shuba советует попробовать уникальный рецепт паски, который не требует дрожжей. Она напоминает кекс и является отличным вариантом для тех, кто не желает тратить время на приготовление дрожжевого теста. Этот рецепт позволяет экспериментировать и добавить любимые ингредиенты, такие как апельсиновая цедра, цукаты или орехи, что сделает выпечку особенно ароматной и вкусной.

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Как приготовить паску без дрожжей

Ингредиенты для 3-х порций:

мука пшеничная – 500 г;

масло сливочное 82% - 200 г;

сахар – 180 г;

молоко 3,2% - 200 мл;

большое куриное яйцо – 4 шт.;

изюм, цедра лимона – по своему вкусу;

разрыхлитель – 7 г;

соль, ваниль – по своему вкусу.

Приготовление:

Взбиваем мягкое сливочное масло с сахаром до получения воздушной массы. Затем, не прекращая взбивания, вводим яйца по одному. К этой смеси добавляем натертую лимонную цедру, ванилин и молоко комнатной температуры, аккуратно перемешиваем до однородности. В другой емкости смешиваем муку, разрыхлитель и щепотку соли. Просеиваем эту сухую смесь в яично-масляную основу, тщательно смешиваем. Изюм заливаем кипятком, оставляем на пять минут, затем сцеживаем воду, просушиваем его, обваливаем в муке и добавляем в тесто. Распределяем тесто по формам, заполняя их не более чем на половину и выпекаем в духовке, разогретой до 160°C, в течение 30 минут.

Напомним, UAportal уже писал о том, что нельзя добавлять в пасху, чтобы не испортить ее.

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