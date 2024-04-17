Патологические лжецы? Ученые говорят, что собаки могут быть не такими честными и откровенными, как мы думали

Большинство людей считают, что собаки обладают невинностью детей и никогда не будут сознательно обманывать. Одна исследования показывают, что собаки, вероятно, способны на обманчивое поведение, когда это в их интересах.

Исследователи из Цюрихского университета изучили 27 собак, чтобы проверить, попытаются ли они обмануть людей, которые им не нравятся. Результаты научной работы опубликованы в журнале Animal Cognition.

Сначала исследователи определили, какое лакомство любая собака любит больше: колбасу или собачье печенье. Затем они знакомили собак с двумя женщинами: "щедрой" и "эгоистической". "Щедрая" женщина всегда делилась лакомством с собаками, а "эгоистическая" – нет.

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Собак научили команды "Покажи еду", которая заключалась в том, чтобы вести человека в одну из трех коробок с лакомством. Во время тестирования собаки наблюдали, как лакомство кладут в одну из коробок. Затем одна из женщин давала команду "Покажи еду".

Если собака вела "щедрую" женщину в коробку с лучшим лакомством, она получала угощение. Если же собака вела "эгоистическую" женщину в лучшую коробку, лакомство забирали, а собаку везли к владельцу.

Владелец давал собаке еще одну возможность выбрать коробку. Если собака выбирала коробку с лакомством, она получала его.

Результаты показали, что собаки:

Почти всегда вели "щедрую" женщину к лучшей коробке с лакомством.

Редко вели "щедрую" женщину к пустой коробке.

Менее чем в 20% случаев вели "эгоистическую" женщину к лучшей коробке с лакомством.

С одинаковой вероятностью вели "эгоистическую" женщину к пустой коробке или менее желательной коробке с лакомством.

Это свидетельствует, что собаки способны обманывать, когда это в их интересах. Они понимают, что если они обманут "эгоистическую" женщину, то с большей вероятностью получат лакомство от "щедрой" женщины или от владельца.

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