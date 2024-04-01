Печень – это супер восстановитель тела. С чем лучше употреблять

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То, что печень является "суперфудом", немногие знают. До сих пор есть люди, которые верят в мифы о вредном употреблении печени, якобы она накапливает вредные вещества. Все же наоборот: печень – это концентрат питательных веществ.

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Просто запамʼятайте: печінка – це супер відновлювач тіла. Коли Ви слабкі, втомлені, часто хворієте, маєте хронічні захворювання – частіше їжте страви з печінки.

Що ж у печінці такого корисного?

1. Багато вітамінів групи В, особливо В16, В6, В9, В12 та інших. Їхня присутність нормалізує обмін речовин, сприяє виробленню енергії, позитивно впливає на роботу мозку, сповільнює його старіння.

Поєднання трьох вітамінів: В6, В9, В12 захищають організм від накопичення токсичної амінокислоти #гомоцистеїну, яка руйнує судини, і тим самим, захищають від інфарктів та інсультів.

2. Містить так звані #ліпотропні фактори (холін, інозитол), які запобігають накопиченню жиру в клітинах печінки (стеатозу печінки); накопиченню холестерину в судинах, полегшують роботу серцевого мʼяза (міокарда).

3. Багата "загоювальними" та "відновлювальними" молекулами: вітаміном А, залізом, всіма амінокислотами, а також -- мікроелементами, такими, як мідь.цинк, селен, хром та інші, при дефіциті яких порушуються життєво важливі процеси обміну речовин, такі, як вироблення гормонів щитовидної залози, підшлункової (інсуліну) та інші. Вживання страв з печінки корисне для здоровʼя шкіри, кісток та сітківки.

4. Печінка багата холестерином, але від 100 грамів страви з печінкою синтез нашого власного "хорошого" холестерину лише покращиться, бо однією з причин порушень холестеринового обміну, накопичення жиру в нашій власній печінці є не присутність холестерину в їжі, а надмірне захоплення солодощами, зокрема тими, які містять фруктозу, сидяче життя, куріння, алкоголь і тп.

5. Печінка є незамінним компонентом харчування при залізодефіцитній анемії.

Щоб залізо краще засвоювалося, страву з печінки добре поєднати із чимось кислим і багатим на вітамін С: склянкою настою шипшини, апельсином, яблуками, салатом із свіжої або квашеної капусти.

Погіршують засвоєння печінки чай та кава, тому вживайте їх через годину після їжі.

6. Чи є обмеження (не відмова) для вживання страв з печінки? Їх не багато: перший триместр вагітності (щоб не "переїсти" вітамін А), деякі порушення обміну речовин, зокрема, подагра в період загострення (але це стосується не лише печінки, але і вживання мʼяса, бульйонів), порушення обміну вітамінів.

На просторах інтернету можна почитати, що печінка протипоказана при захворюваннях шлунку та кишечника. Це видумки. Саме страви з печінки допоможуть швидше відновити стан запаленої слизової оболонки.

Тому, коли втомлені, приготуйте тушковану печінку, додайте свіжих овочів, тост із висівкового хліба і пів склянки апельсинового (можна розведеного) соку і сили повернуться до Вас.

Незважаючи на користь страв з печінки, достатньо вживати їх раз в тиждень.

На моїй тарілці:

•Тушкована куряча печінка з яблуками

•Листя шпинату та руколи

•Червоний перець, морква

•Квашена капуста біла і з буряком

•Тост із висівкового хліба з авокадо.