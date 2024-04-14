Печеная домашняя колбаса на Пасху: так готовят в селах (видео)

У украинцев издавна было заведено к Пасхе готовить мясные блюда. Одной из традиций является приготовление домашней колбасы. Ее обычно готовили в деревнях, запекая в печи.

Секретом вкусной колбасы является правильное соотношение ингредиентов, внимательное соблюдение технологии и терпеливое ожидание, пока она созреет и наберет свой неповторимый вкус. Канал "Наши бесаги" поделился рецептом домашней колбасы, которую вы можете с легкостью запечь как в печи, так и в духовке.

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Составляющие для колбасы:

ошеек свиной – 350 г

лопатка свиная (нежирная) – 450 г

свиная челка - 100 г

нежирная говядина – 100 г

Приправы для колбасы 13-16 г соли на килограмм фарша, 1 ч. л неполная молотого перца на килограмм фарша, 25-30 граммов горчицы в зернах на килограмм фарша и 1,5 зубчика чеснока на килограмм фарша.

Пошаговый рецепт домашней колбасы

Мясо подготовьте и отрезайте пленки. Мясистые части ошейка и челки и надо нарезать мелкими кусочками (1 на 1,5 см). Более жирные куски мяса нарежьте и перекрутите на мясорубке. Отдельно нужно перемолоть и говядину.

Смешайте в одной емкости порубленное мясо и фарш. Посолить и поперчить заготовленное мясо.

К горчице с целыми зернами выжмите чеснок, перемешайте и добавьте к мясу. Фарш нужно хорошо вымешать рукам. Затем дайте фаршу постоять.

Засоленные, отчищенные и отшлифованные кишки следует залить теплой водой и хорошо промыть. Начинить кишки можно с помощью мясорубки, имеющей специальные насадки или с помощью шприцев для начинки колбас.

Жаропрочную форму с широким дном нужно смазать смальцем и выложить колбасу. Перед выпеканием ее нужно проткнуть зубочисткой через каждые два сантиметра. В разогретой печи запекают колбасу, оставляя там ночью. В духовке – при 180 градусах запекают час.

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