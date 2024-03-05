Пейте ложку оливкового масла на завтрак: советы диетологов

Кто из нас не слышал о пользе оливкового масла? Этот продукт давно стал неотъемлемой частью средиземноморской кухни. Но вы знаете, что оливковое масло может быть не только ингредиентом для вкусных блюд, но и настоящим эликсиром здоровья?

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Сегодня мы поговорим о том, почему стоит пить оливковое масло натощак. Попробуйте пить оливковое масло натощак, и вы почувствуете, как ваше тело становится здоровее и красивее, пишет vogue.ua.

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Чем полезно оливковое масло?

Оливковое масло содержит мононенасыщенные жиры, которые борются с диабетом, укрепляют сердце, снижают холестерин и улучшают работу кишечника.

Она богата антиоксидантами, которые замедляют старение, борются с раком и защищают от инсульта.

Оливковое масло также обладает противовоспалительными свойствами, что может помочь при артрите и других воспалительных заболеваниях.

Почему стоит пить оливковое масло натощак?

Прием оливкового масла натощак помогает выровнять кислотность желудка, улучшить пищеварение и избавиться от запоров.

Масло стимулирует выработку желчи, что помогает лучше переваривать жиры.

Она также может помочь снизить уровень сахара в крови и улучшить чувствительность к инсулину.

Как пить оливковое масло натощак?

Лучше всего пить оливковое масло холодного отжима.

Начните с 1 чайной ложки постепенно увеличивая дозу до 1 столовой ложки.

Выпейте масло за 30 минут до завтрака.

Можно запросить растительное масло водой или лимонным соком.

Помните:

Перед началом приема оливкового масла натощак рекомендуется проконсультироваться с врачом.

Оливковое масло может иметь слабительный эффект.

Не рекомендуется пить оливковое масло при острых заболеваниях желудочно-кишечного тракта.

Внимание! Этот контент носит исключительно информационный характер и не содержит никаких медицинских советов. По поводу приема лекарства, установления диагнозов и других медицинских советов обратитесь к врачу.

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