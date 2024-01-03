Перчатки, пуговица и икона: Какие случайные находки предвещают удачу

В народе существует поверье, что найденные на улице предметы могут быть заговоренными и приносить несчастье. Однако есть и исключения. Вот семь вещей, которые по поверьям могут принести счастье, если их поднять с земли.

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Конечно, верить в эти поверья или нет – личное дело каждого. Однако если вы найдете один из этих предметов, не спешите его выбрасывать. Кто знает, может быть, он принесет вам счастье, пишет РадиоТрек.

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Подкова – один из самых известных символов счастья. Считается, что она приносит удачу, если ее повесить над дверью в доме ножками вверх.

Ключ также считается символом счастья. Он означает, что вы нашли ключ к своему счастью, и теперь у вас все будет хорошо.

Исправные часы – еще один символ удачи. Он означает, что ваша жизнь начинается с нового отсчета, и теперь вам предстоит много хороших событий.

Перчатки – символ новых знакомств и романтических встреч. Если вы нашли пару перчаток, то скоро встретите свою вторую половинку.

Икона – это не просто предмет религиозного культа, но сильный оберег. Считается, что если вы найдете икону, она принесет в ваш дом мир и благодать.

Пуговица – символ хороших новостей. Чем больше отверстий в пуговице, тем больше хороших новостей вы получите.

Старинная монета – настоящий раритет, который может принести вам удачу и успех. Считается, что монеты сохраняют мудрость времен и могут оказаться мощным оберегом.

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