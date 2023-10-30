Переместите кровать, выпейте горячую и наденьте носки: Как засыпать с комфортом без отопления

Ровно год назад Украина столкнулась с первым массовым ракетным ударом против энергетической инфраструктуры страны. К сожалению, эта угроза все еще актуальна, поэтому важно быть готовыми к возможным отключениям электроснабжения, особенно в осенне-зимний период.

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Это может привести к проблемам отопления, и, следовательно, важно знать, как сохранить тепло дома без электроэнергии. Ниже приводятся полезные советы, которые помогут вам обеспечить комфортный сон и рационально использовать электроэнергию, пишет NV.ua.

Как согреться перед сном:

Переместите кровать: Если ваша кровать стоит рядом с окном или дверью, то холодный воздух может проникать через щели. Даже при наличии двухслойных стеклопакетов в окнах, холод все равно может мешать вашему сну. Если у вас есть такая возможность, переместите кровать в более теплое место, подальше от потоков холодного воздуха. Это обеспечит вам более удобную ночь. Выпейте теплой жидкости перед сном: Перед сном выпейте горячий чай, молоко, какао или другой ваш любимый напиток. Теплая жидкость согреет ваш организм изнутри, и вы почувствуете прилив тепла. Уменьшите проникновение холода извне: Чтобы уменьшить проникновение холодного воздуха с улицы в помещение, закройте все жалюзи или шторы. Это предотвратит вход холода и не позволит теплому воздуху покинуть комнату. Если возможно, на короткое время включите обогреватель, чтобы разогреть комнату и создать комфортную температуру для сна. Используйте грелку или бутылки: Если в доме нет центрального отопления и нет возможности включить обогреватель, вы можете нагреть кровать с помощью простых средств. Для этого подходят пустые бутылки объемом 1,5-2 литра. Наполните бутылки горячей водой и разместите их под одеялом. Они будут постепенно отдавать тепло, нагревая кровать изнутри. Такая кровать обеспечит больший комфорт и будет способствовать лучшей циркуляции крови по всему вашему телу. Теплые носки: Известно, что руки и ноги охлаждаются быстрее других частей тела. Поэтому, чтобы обеспечить комфортный сон, важно ухаживать за ними. Здесь помогут термоноски, шерстяные или ангоровые носки, которые помогут сохранить тепло и сделать ваш сон более комфортным.

Напомним, мы уже писали, как согреться, если нет отопления.

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