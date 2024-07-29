Переместите только 1 спичку, чтобы исправить уравнение: задача на логику

Головоломки помогают улучшить IQ и наблюдательность. Разгадывая головоломки, люди улучшают когнитивные функции, критическое мышление и внимание к деталям.

Вот загадка: есть уравнение со спичками, которое звучит как 6 – 5 = 8. Задача состоит в том, чтобы передвинуть только одну спичку, чтобы исправить уравнение, сообщает Jagran Josh.

Математический тест для проверки логики и быстроты мышления. Источник: Jagran Josh

Сделайте глубокий вдох и сосредоточьтесь. Помните, что можно двигать только одну спичку. Подумайте, как небольшая корректировка может исправить уравнение.

Люди, прекрасно справляющиеся с этими задачами, как правило, имеют острый глаз на детали и могут творчески мыслить под давлением.

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Запустите таймер и посмотрите, сможете ли решить головоломку в течение 12 секунд.

Те, кому не удалось решить задачу, не должны огорчаться. Проверьте ответ ниже.

Переместите одну спичку от 8 до 5, чтобы получить 6 – 6 = 0.

Математический тест для проверки логики и быстроты мышления. Источник: Jagran Josh

Предлагаем также попытаться найти открытый замок за 11 секунд.

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