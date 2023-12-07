Пересадка деревьев зимой: безопасен ли этот процесс

Пересадка деревьев зимой – это один из способов озеленения сада или участка "на будущее". Однако безопасен ли этот процесс?

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Некоторые садоводы считают, что посадка деревьев в декабре не оказывает негативного влияния. Особенно это касается крупных деревьев, сформировавшихся и имеющих развитую корневую систему.

В чем же преимущества посадки зимой, сообщил Телеграм-канал "Дача. Сад и огород". Отмечается, что зима – лучшее время для пересадки деревьев с закрытыми корнями. Поскольку дерево в состоянии покоя, все процессы в нем замедляются. Потому пересадка зимой проходит эффективно.

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Пересадка зимой взрослых растений позволит весной уделить больше времени мелким растениям. Пересаживать зимой рекомендуют деревья в возрасте 4-10 лет, но можно попытаться пересадить и более взрослые деревья.

Однако есть и некоторые ограничения при пересадке деревьев в декабре:

Проводить работы нужно в сравнительно теплое время. При сильном морозе ветви становятся хрупкими, что нехорошо при пересадке экземпляра.

Посадочное место готовят заранее: грунт разрыхляют и засыпают сухими листьями или покрывают другим материалом для защиты от холода.

Посадочный материал должен быть здоров, с закрытой корневой системой.

Если вы решили пересадить дерево зимой, следуйте этим советам, чтобы обезопасить растение.

Ранее садоводы объяснили, какие растения нужно обрезать в декабре.

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