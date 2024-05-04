Перестаньте портить напиток: названа самая распространенная ошибка при хранении вина после его откупоривания

Многие считают, что холодильник – идеальное место для хранения вина, поэтому часто там можно найти как не откупоренные, так и уже открытые бутылки. Однако Брайан Левато, руководитель фирмы по прокату барного оборудования Spin&Shake, утверждает, что это большое заблуждение.

По его словам, хранение любого вида вина, будь то белого, или красного, или даже шампанского, в холодильнике может негативно повлиять на его вкус и общее качество. Поэтому он советует избегать такого способа хранения, чтобы не испортить напиток. Об этом пишет Апостроф.

"Вина можно положить в холодильник, чтобы довести до необходимой температуры перед подачей на стол, однако хранение в холодильнике в течение длительного периода вредно для качества продукта, поскольку низкий уровень влажности внутри обычного холодильника может привести к высыханию пробки, что приводит к окислению и порче", – отметил Левато.

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Специалист рекомендует выбрать для хранения вина помещение, где поддерживается постоянная температура от +7 до +18°C и нет доступа солнечного света. Идеально подойдет закрытый шкаф, небольшая кладовка, гараж или подвал, если таковой имеется в наличии.

Хранение вина на полке над холодильником также не рекомендуется из-за возможных температурных колебаний.

"Хранить бутылки с вином на полках над холодильником – не лучшая идея, поскольку тепло, которое выделяется для охлаждения внутренней части холодильника, поднимается вверх", – объяснил эксперт.

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Нестабильная температура может негативно повлиять на качество вина, вызывая его расширение или сжатие, что может привести к выдавливанию пробки и проникновению воздуха внутрь бутылки, что, в свою очередь, может спровоцировать преждевременное старение или порчу напитка.

Брайан также предупредил: "Храните вина с натуральными пробками на боку, чтобы пробка не высыхала. Сухая пробка может сморщиться и пропустить воздух в бутылку, что приведет к преждевременному старению вина и разрушению пробки при попытке ее вынуть".

Напомним, ранее мы рассказывали о том, как открыть вино, если под рукой не оказалось штопора.

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