Пес будет вам благодарен: ветеринары объяснили, как правильно гладить четверолапого

Ваше первое взаимодействие с песиком должно оставить приятные впечатления для вас обоих. Часто люди ошибочно думают, что все собаки желают ласки, но это не всегда так.

Сначала стоит получить согласие от владельца собаки, затем важно определить, желает ли собака быть поглаженной, и наконец, необходимо ласкать животное способом, который ей нравится. Об этом рассказали в блоге сообщества ветеринаров PetMD.

Как понять, что собака не против, чтобы ее погладили

Понять, когда собака настроена на ласку, можно по следующим признакам:

имеет расслабленные, мягкие губы;

расслабленную мордочку;

может подойти к человеку, если ее позвать;

собака устанавливает зрительный контакт с человеком.

Читайте также: Названы 20 самых умных пород собак

Где лучше гладить и чесать собаку?

Каждая собака отличается своими предпочтениями. Если она не против ласки, это можно определить по ее реакции: в случае, когда она отступает, это сигнал, что что-то не так, а когда радостно машет хвостом и касается вашей руки, то ласка является желанной.

Подавляющее большинство собак любят, когда их гладят:

под подбородком;

сбоку шеи;

по плечам;

по грудине.

Некоторые собаки не в восторге от поглаживаний по голове. Однако, если они это принимают, то обычно только от лиц, которых они хорошо знают и которым доверяют.

Стоит воздержаться от поглаживания лап, ушей, губ и области желудка собаки. Действуйте осторожно и всегда обращайте внимание на реакцию четвероногого друга.

Напомним, эксперты Американского химического общества объяснили, почему собакам нельзя есть шоколад.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине - подписывайтесь на наш Телеграм-канал!