Постные картофельные зразы с грибами

Картофельное тесто:

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1 кг картофеля (6-8 штук)

соль40 г

кукурузного крахмала (4 ч. л.)

60 мл картофельного бульона (4 ст. л.)

Грибная начинка:

300 г грибов (8-9 шт)

1 луковица

соль

перец

масло для жарки

манная крупа или сухари для панировки

Приготовим картофельное тесто:

Чистим, режем и варим картофель до готовности в подсоленной воде.

Из отварного картофеля сливаем картофельный бульон. Половину нужно оставить, примерно 100 мл.

Делаем картофельное пюре. Картофельный бульон пока не добавляем.

Перекладываем картофель в миску, добавляем кукурузный крахмал и перемешиваем.

Затем вливаем небольшими порциями бульон и все еще раз тщательно перемешиваем.

Берем кусочек теста в руки, если оно эластичное и не липнет, значит тесто готово и его можно использовать.

Приготовим начинку:

Нарезаем грибы и лук и обжариваем на сковороде с небольшим количеством растительного масла.

Добавляем соль и перец, перемешиваем.

Снимаем щ плиты и отставляем до охлаждения.

Приготовим картофельные зразы с грибами:

Формируем зразы и обваливаем их в панировочных сухарях.

Мойте руки водой после каждого зраза, так легче будет работать с тестом.

Обжариваем зразы с обеих сторон на растительном масле до золотистой корочки.

Дайте им остыть и наслаждайтесь