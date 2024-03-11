Підсніжники или проліски: языковед объяснил, в чем разница

Многие путают названия цветов в украинском языке. В частности, это касается "підсніжників" и "пролісок".

Видео дня

Языковед Александр Авраменко объяснил, какая между ними разница. Об этом он рассказал для "Сніданку з 1+1".

"В чем заключается разница между "підсніжником" и "проліском". Это разные цветы и отличаются они не только извне", – отметил учитель украинского языка.

Читайте также: Прекратите говорить "добрий ранок" и "доброго дня": Как правильно здороваться на украинском

Авраменко добавил, что первыми зацветают "підсніжники", белым цветом. Это происходит в конце февраля. Они растут в течение марта-апреля.

"А "проліски" распускаются на месяц позже, они более теплолюбивы. Имеют преимущественно мелкие голубые цветочки. Поэтому в народе их еще называют "небесниками", или "небовим ключем", – указал языковед.

Напомним, языковед Александр Авраменко объяснил, как сказать на украинском "квартира со всеми удобствами".

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !