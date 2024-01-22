Пикантно и полезно: рецепт острого салата из капусты

Вкусный и полезный салат из капусты, моркови и перца станет отличным дополнением к любому столу. Он не содержит майонеза, поэтому легкий и диетический. А пикантная заправка из чеснока, лука, острого перца и уксуса придает салату приятную стричку. Рецептом поделился портал Shuba.

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Совместная комбинация капусты, моркови и перца придает салату приятную хрусткость и свежесть. Салат имеет яркие цвета благодаря разноцветным ингредиентам, что способствует не только аппетитному виду, но и указывает на обилие питательных веществ. Капуста содержит огромное количество витаминов С и К, также диетического волокна. Морковь богата бета-каротином, а перец – витамином С и другими антиоксидантами. Вместе они создают салат, способствующий общему здоровью.

Ингредиенты

Капуста белокочанная - 1 кг.

Морковь – 2 шт.

Перец сладкий – 2 шт.

Лук – 1 шт.

Чеснок - 3 зубчика

Перец красный острый – 1/2 шт.

Сахар - 40 г

Соль - 40 г

Уксус - 30 мл

Перец черный молотый - 5 г

Масло подсолнечное - 100 мл

Приготовление

Капусту помойте, снимите верхние листья, а остальные тонко нашинкуйте. Морковь почистите, помойте и нарежьте тонкой соломкой. Лук почистите и нарежьте полукольцами. Очищенный чеснок пропустите через пресс. Удалите сердцевину у сладкого перца, помойте и нашинкуйте небольшими полосками. Острый перец очистите от семян и измельчите. Добавьте в капусту все овощи, уксус, соль, сахар, перец, перемешайте и обомните руками. Поставьте салат в прохладное место на несколько часов, тогда подавайте с маслом.

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