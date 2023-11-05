Пирамиду, которой 3400 лет, нашли в Казахстане (фото и видео)

При раскопках в Карагандинской области Казахстана археологи нашли пирамиду скифо-сацкого периода. Сооружение расположено на холме с видом на реку Талды в Шетском районе Караганды.

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Здесь в течение 4 сезонов вели работы археологи Карагандинского университета. Исследователи считают, что сооружение – это мавзолейный комплекс императора культуры Бегазы Дандибай, культуры позднего бронзового века (2000-1150 гг. до н.э.), пишет Heritagedaily.com.

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Анализ радиоуглеродной датировки находок, найденных внутри сооружения, показал время их создания между XIV и XII веками до нашей эры.

"Ограненные камни, найденные в пирамиде, размер мавзолея и тот факт, что такое огромное сооружение было построено в бронзовом веке в очень засушливом регионе - степи, можно судить о высоком понимании искусства и высоком духовном уровне, которых достигли общины Бегазы Дандибай", — отметил один из исследователей Айбар Кассенали.

Раскопки в этом регионе обнаружили также протогород (переходные от села к городу поселения, базирующиеся на нормах кровнородственной связи), принадлежащего той же общине Бегазы Дандибай.

Отмечается, что это поселение, занимающее площадь 15 гектаров, хронологически существовало в тот же исторический период, что и Троя 4 в Малой Азии – раннемикенский период в материковой Греции и развитый период Среднего царства в Египте. В поселении есть ряд стен, распланирована уличная сеть и система уборки воды.

Напомним, во Франции нашли каменную "карту сокровищ" в возрасте 4000 лет.

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