Пиролиз, катализ, гидролиз: действенные способы отмыть духовку до блеска без химии

Духовой шкаф на кухне действительно незаменимый помощник. Но если часто запекать в ней продукты, стенки духовки и дверцы изнутри могут укрыться толстым слоем пригоревшего жира, который отмыть бывает довольно сложно.

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Эксперты из MoYo предоставили эффективные советы, как отмыть духовку изнутри и не повредить ее покрытие. Используя один из этих советов, вы получите чистую и блестящую духовку.

Первый способ – катализ

Каталитическая очистка духового шкафа – это один из способов автоматической очистки, основанный на принципе катализа. За основу каталитической очистки взят принцип химической реакции, в которой попавший на стенки духовки жир под влиянием температуры вступает в реакцию с катализатором и расщепляется на воду и углевод. Эти продукты реакции легко удаляются вручную обычной губкой.

Для запуска процесса каталитического очищения духовку нужно разогреть до 140-250 градусов – жир превратится в сажу. Это можно сделать во время приготовления пищи, чтобы не тратить даром электроэнергию для разогрева пустой духовки. Когда духовка остынет, смочите тряпку или губку и начните стирать сажу со стен и дверцы духового шкафа.

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"Система очистки запускается одновременно с включением техники, что позволяет экономить электроэнергию на дополнительной работе оборудования", — отмечают эксперты.

Второй способ – пиролитическая очистка

"Пиролиз заслуженно считается самым эффективным и мощным способом очистки электрического духового шкафа", – признаются специалисты по MoYo. Пиролиз – это разложение органических соединений под влиянием высоких температур. Если духовку разогреть до 500 градусов, остатки пищи и грязи внутри духовки просто выгорают. Образованная сажа легко вытирается влажной тряпкой, когда духовка остынет. Однако такая функция доступна только для электрических духовых шкафов, способных поддерживать высокие температуры нагрева.

Гидролизный способ

Этот процесс подразумевает использование воды и разогрева духовки до 90 градусов.

Нужно взять глубокий противень, наполнить его 500 мл воды и поставить в разогретую до 90 градусов духовку в час. "Жидкость, нагреваясь, образует горячий пар, размягчающий жировые скопления. В идеале они должны опадать в сосуд. Но даже если этого не произойдет, отслоившуюся от стенок грязь можно легко удалить салфеткой", – пояснили эксперты.

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Использовать подобный способ можно в духовых шкафах любых видов. Кроме того, он подходит и для микроволновок.

Минус этого способа – он избавится от свежих пятен жира, а вот устаревшие пятна придется чистить специальными моющими средствами.

Очистка духовки традиционными способами

Специалисты предостерегают, что при чистке духовки не следует использовать абразивные средства, к которым относится и сода. Используйте мягкие, гелеобразные или распылители. Для эффективной отмывки духовка должна быть теплой, тогда жир лучше расщепляется.

Если после химических средств в духовке остается характерный запах, то его можно убрать водой с лимонным соком.

Народные методы очищения духовки

Попытайтесь использовать метод гидролиза, о котором упоминалось ранее, но в емкость с водой добавьте кожуры цитрусовых. Дождитесь, пока вода в духовке закипит, выключите духовой шкаф и удерживайте дверцу закрытой до остывания духовки. Затем смойте пятна и жир влажной тряпкой.

Вместо цитрусовых шкурок можно использовать лимонную кислоту.

Существует также способ с нашатырным спиртом, однако его нужно использовать с осторожностью – надевайте перчатки и защитную маску, чтобы это средство не попало на кожу и в дыхательные пути. Спирт (столовую ложку) наливают в глубокий противень и разбавляют 500 мл воды. Включите духовку прогреться, затем выключите и оставьте на ночь. Утром снова наденьте защитную маску и перчатки, извлеките противень и протрите духовку внутри губкой или влажной тряпкой.

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