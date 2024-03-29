Питательные хлебцы без глютена

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Полезные хлебцы, которые готовятся на рисовой муке. Отличная идея для тех, кто не переносит глютен, или же если просто хочется разнообразить свой рацион. Хлебцы без глютена вкусны и питательны.

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170 мл воды

1/2 ч. л. соли

5 гр сахара (1 ч.л.)

100 гр рисовой муки

100 гр семечек подсолнечника

50 гр семян льна

25 гр белого кунжута

25 гр черного кунжута

40 гр кокосового масла

КАК ЭТО ПРИГОТОВИТЬ?

Шаг 1

Растворяем в воде сахар и соль.

Шаг 2

Добавляем рисовую муку, перемешиваем венчиком до однородности. Добавляем кокосовое масло - масса сразу станет более гладкой.

Шаг 3

Добавляем семена льна, кунжут и семечки подсолнечника. Вымешиваем, чтобы все семечки распределились равномерно.

Шаг 4

Укладываем массу на пергамент.

Шаг 5

Накрываем еще одним листом пергамента и раскатываем в пласт толщиной 5-6 мм.

Шаг 6

Снимаем верхний пергамент, нарезаем небольшими прямоугольниками и выпекаем в разогретой до 160°С духовке 20-25 минут.

Очень важно контролировать процесс выпекания, так как семечка подсолнечника может пригореть. Выше 160 градусов лучше не поднимать.