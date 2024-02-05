Пицца без теста из двух ингредиентов: за считанные минуты получите вкусный перекус (видеорецепт)

Наверняка не существует на свете человека, который не любил бы пиццу. Однако это блюдо достаточно калорийное, поэтому не стоит баловать себя им каждый день.

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Если же вы ищете быстрый и легкий рецепт пиццы, вам может понравиться совет фуд-блогера Джорджа Салюдабла (Jorge Saludable), разбирающийся в здоровом питании. Он поделился рецептом пиццы из двух ингредиентов.

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Эта пицца готовится в считанные минуты и получается очень вкусной. Она также является отличным вариантом для следящих за фигурой, ведь не содержит муки.

"Теперь вы можете есть пиццу без чувства вины! С этой полезной основой для пиццы вы можете есть ее сколько угодно раз", – прокомментировал Джордж Салюдабл.

Что нужно для приготовления пиццы

400 г гидратированной красной чечевицы

100 мл воды

Соль и перец по желанию

Куркума по желанию

Что можно положить на пиццу:

Помидор – 1 шт.

Сыр гауда – 50 граммов

Базилик – веточка

Грибы шампиньоны – 2 штуки

Как готовить пиццу без теста?

Чечевицу нужно промыть и на час замочить в воде, сцедить затем добавить 100 мл воды и столовую ложку куркумы (без горки) и перебить в блендере.

Выстелите пергаментную бумагу на противень и вылейте сверху смесь из чечевицы и куркумы, чтобы образовался круг. Выпекайте в духовке 15 минут при 180 градусах.

Когда основа для пиццы спечется, сверху мажьте пастой из помидора и присыпьте тертым сыром, уложите поверх нарезанные шампиньоны. Поставьте в духовой шкаф еще на 5-10 минут. Когда пицца спекается, сверху положите листики базилика.

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