Пицца для ленивых: рецепт сырно-колбасных палочек
Эти вкусные палочки с ароматной начинкой из кетчупа, колбасы и творога – отличная закуска для семейного обеда или вечеринки. Они готовятся быстро и просто из доступных ингредиентов.
Кроме того, вы можете варьировать вкусы палочек в зависимости от ваших предпочтений. Рецептом поделился портал Shuba.
Ингредиенты:
- Слоеное тесто дрожжевое – 450 г
- Твердый сыр – 150 г
- Колбаса салями – 100 г
- Кетчуп – 150 г
- Яйцо куриное – 1 шт.
- Кунжут белый – 30 г
- Кунжут черный – 30 г
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Приготовление:
- Сыр и колбасу натрите на крупной терке. Листья теста раскатайте на посыпанной мукой поверхности до размера 30х30 см.
- Смажьте один лист теста кетчупом, равномерно распределите по нему натертые сыр и колбасу. Второе письмо теста также смажьте кетчупом и накройте им первое письмо с начинкой.
- Тесто нарежьте на полоски шириной 4 см. Закрутите в спиральки. Выложите на противень, застеленный пергаментом. Накройте пищевой плёнкой и оставьте на 15 минут.
- Взбейте яйцо и смажьте им спираль. Посыпьте двумя видами кунжута. Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке 15-17 минут до золотистого цвета.
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