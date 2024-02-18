Пиво, яйца и вазелин: как эти продукты 'воюют' против улиток и слизней

Улитки и слизни могут стать большой проблемой для любого садовода. Эти вредители начинают атаковать растения уже с первым теплом весной.

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Избавление от слизней часто является трудоемкой и трудной задачей для любителей огорода. Хотя самым эффективным решением является использование гранул от улиток, чтобы избавить свой сад от этих слизистых вредителей, этот метод может быть опасен для растений и домашних животных, которые могут наглотаться средства.

Как избавиться от улиток и слизней

К счастью, существует ряд домашних средств и природных решений, которые помогут устранить проблему улиток и слизней в вашем саду, пишет Cape Cod Times.

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Важно отметить, что домашние средства не являются гарантированным решением вашей проблемы с улитками, но они могут помочь снизить их присутствие в вашем дворе.

1. Пивная ловушка

Считается, что слизни и улитки не могут противостоять запаху пива, что делает его идеальной приманкой для ловушки. Вам понадобится просто бутылка пива. Половину закопайте ее в почву возле ваших растений и наполовину наполните пивом. Соблазнясь запахом пива, слизни упадут в бутылку и не смогут вылезти.

Следует отметить, что это домашнее средство эффективно только для небольшой проблемы со слизнями. Контроль обширной инвазии может быть достаточно дорогим, поскольку пиво нужно заменять ежедневно.

2. Медная лента

Считается, что использование меди также хорошее средство от слизней. Медь считается естественным средством отпугивания слизней, поскольку слизь, которую они выделяют из своего тела, реагирует с металлом, вызывая небольшой электрический удар.

Нужно взять самоклеящуюся медную ленту и поместить вокруг растений, чтобы она служила сдерживающим фактором для слизней.

Чтобы медная лента оставалась эффективной против улиток, ее нужно регулярно очищать уксусом во избежание потускнения.

3. Яичная скорлупа

Измельченная яичная скорлупа работает как отличное домашнее средство от слизней. Это потому, что они не любят передвигаться через острые предметы, хотя это не невозможно для них, они просто предпочитают этого не делать. Размельчите яичную скорлупу на кусочки и разместите вокруг цветов, растений, деревьев и кустов, которые хотите защитить от повреждения вредителями.

Дополнительный бонус этого метода: кальций из яичной скорлупы помогает обогащать почву.

5. Вазелин

Вазелин может быть хорошим средством защиты комнатных растений от повреждения слизнями. Из-за скользкой структуры вазелина слизням трудно ухватиться за поверхность. Нанесите вазелин полосой вокруг краев цветочных горшков, контейнеров и даже стеблей ваших растений.

Ранее эксперты объяснили, как пивные ловушки могут приманить улиток и помогут их избавиться.

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