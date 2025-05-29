Плоды будут огромны: чем подкармливать помидоры

Чтобы вырастить крепкие кусты помидоров и собрать богатый урожай, важно правильно подкармливать растения на всех этапах их развития. Начиная с момента пикирования, когда рассаду пересаживают в большие емкости или в открытый грунт, томаты особенно нуждаются в азотном питании.

После этого шага следует полить их раствором карбамида или нашатырного спирта – это стимулирует формирование сильной корневой системы и активный рост листьев. Такой полив рекомендуют проводить раз в неделю, но осторожно, чтобы не допустить перенасыщения азотом, которое может тормозить появление плодов. Об этом пишет РБК.

После высадки в открытую почву растениям нужно помочь адаптироваться. В этом периоде хорошо работают натуральные средства: например, настой коровяка, который готовят путем разведения навоза в воде. Если нет коровяка, можно воспользоваться птичьим пометом, который тоже является эффективным источником питательных веществ. Дополнительно положительное влияние оказывает настой из измельченной крапивы, который после двухнедельного настаивания дополняют древесной золой. Такой состав обогащает почву калием, кальцием и другими микроэлементами, полезными для роста.

Читайте также: 10 простых советов для начинающих в огородничестве: как создать собственный органический сад

В период цветения помидоры особенно нуждаются в фосфоре и калии, которые влияют на формирование бутонов и будущих плодов. В настоящее время можно воспользоваться раствором суперфосфата или сульфата калия. В качестве природной альтернативы иногда применяют дрожжевой настой, активизирующий процессы цветения и поддерживающий общий тонус растения. Такой раствор готовят, растворяя дрожжи с сахаром в теплой воде и применяют примерно раз в десять дней.

Когда на кустах появляются завязи, растениям уже нужны вещества, влияющие на качество плодов – в частности, калий и кальций. Здесь снова пригодится зольный настой, который готовят, настаивая стакан золы в ведре воды. Также эффективен раствор монофосфата быстроусваивающегося калия. Такие подкормки рекомендуют чередовать – органические с минеральными – примерно каждые две недели.

Грамотно организованное питание помидоров не только улучшает вкусовые качества урожая, но способствует увеличению размера плодов и продлению срока их хранения.

Напомним, мы уже писали, как спасти ослабленную рассаду огурцов и помидоров.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!