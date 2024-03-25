Плоть распалась, а венок остался: в Греции нашли череп коронованного атлета (фото)

Ученые из Греции обнаружили на кладбище древнего города Лато на Крите уникальный артефакт – череп атлета, датируемый 2500 годом до нашей эры. На черепе сохранился золотой венок в форме лавровой ветки.

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Венок сохранился благодаря тому, что плоть атлета разложилась тысячелетиями. Во рту черепа была найдена серебряная монета, которая, вероятно, символизировала плату Харону, перевозчику душ в Аиде, пишет GreekReporter.

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Череп с золотым венком стал одним из величайших экспонатов музея Агиос Николаос на Крите.

Город Лато, где был найден артефакт, был древним поселением на Крите. Его руины расположены недалеко от села Крица. Лато было дорийским городом-государством, существовавшим в 5-4 веках до н.э.

Череп атлета с золотым венком дает представление о жизни людей в эпоху античности. Он свидетельствует, что атлеты в Древней Греции пользовались большим уважением.

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