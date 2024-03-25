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Плоть распалась, а венок остался: в Греции нашли череп коронованного атлета (фото)

Былим Елена

Плоть распалась, а венок остался: в Греции нашли череп коронованного атлета (фото)

Ученые из Греции обнаружили на кладбище древнего города Лато на Крите уникальный артефакт – череп атлета, датируемый 2500 годом до нашей эры. На черепе сохранился золотой венок в форме лавровой ветки.

Венок сохранился благодаря тому, что плоть атлета разложилась тысячелетиями. Во рту черепа была найдена серебряная монета, которая, вероятно, символизировала плату Харону, перевозчику душ в Аиде, пишет GreekReporter.

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Череп с золотым венком стал одним из величайших экспонатов музея Агиос Николаос на Крите.

Плоть распалась, а венок остался: в Греции нашли череп коронованного атлета (фото)
Плоть распалась, а венок остался: в Греции нашли череп коронованного атлета (фото)

Город Лато, где был найден артефакт, был древним поселением на Крите. Его руины расположены недалеко от села Крица. Лато было дорийским городом-государством, существовавшим в 5-4 веках до н.э.

Череп атлета с золотым венком дает представление о жизни людей в эпоху античности. Он свидетельствует, что атлеты в Древней Греции пользовались большим уважением.

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