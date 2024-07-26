По каким траекториям может проехать водитель белого авто: задача на знание ПДД (видео)

Водитель белого автомобиля подъехал к перекрестку. У него есть четыре возможные траектории движения, однако не все разрешены согласно правилам дорожного движения.

По каким из траекторий разрешено проехать водителю белого автомобиля? Об этом рассказали pdr2024tests.

Важно обратить внимание на знаки. Знак 4.5 "Движение прямо и слева" запрещает проезд вправо. Все остальные траектории этим знаком не запрещены.

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Водитель белого автомобиля находится на правой полосе дороги. В таком случае, запрещено выполнять движение по траекториям 1 и 2 – разворот и поворот налево.

Напомним, ранее мы писали о задаче по ПДД, с которой путаются даже опытные водители.

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