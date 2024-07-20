По вкусу как цукаты: рецепт оригинального варенья из яблок

Мечтаете о вкусном и ароматном десерте, который напомнит о летних днях даже в морозную зиму? Тогда вам обязательно понравится это яблочное варенье!

Авторы популярного украинского Instahgram-блога bubochka.in.ua поделились рецептом, который поможет вам сохранить кусочек лета на всю зиму.

Ингредиенты:

1 кг яблок (лучше сладких и ароматных)

3/4 стакана сахара

Сок одного лимона

1 ч. л. корицы (по желанию)

Приготовление:

Яблоки тщательно вымойте, очистите от кожуры и семян. Нарежьте на небольшие кусочки. В большой кастрюле соедините яблоки, сахар, лимонный сок и корицу. Поставьте кастрюлю на средний огонь и доведите до кипения постоянно помешивая. Убавьте огонь и тушите варенье в течение 30-40 минут, периодически помешивая, пока яблоки не станут мягкими, а сироп не загустеет. Готовое варенье снимите с огня и разлейте по стерилизованным банкам. Плотно закройте крышками и переверните банки вверх дном, чтобы они полностью остыли.

Напомним, мы уже писали о вкусном клубничном варенье, которое можно приготовить без сахара.

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