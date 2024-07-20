По вкусу как цукаты: рецепт оригинального варенья из яблок
Мечтаете о вкусном и ароматном десерте, который напомнит о летних днях даже в морозную зиму? Тогда вам обязательно понравится это яблочное варенье!
Авторы популярного украинского Instahgram-блога bubochka.in.ua поделились рецептом, который поможет вам сохранить кусочек лета на всю зиму.
Ингредиенты:
- 1 кг яблок (лучше сладких и ароматных)
- 3/4 стакана сахара
- Сок одного лимона
- 1 ч. л. корицы (по желанию)
Приготовление:
- Яблоки тщательно вымойте, очистите от кожуры и семян. Нарежьте на небольшие кусочки.
- В большой кастрюле соедините яблоки, сахар, лимонный сок и корицу.
- Поставьте кастрюлю на средний огонь и доведите до кипения постоянно помешивая.
- Убавьте огонь и тушите варенье в течение 30-40 минут, периодически помешивая, пока яблоки не станут мягкими, а сироп не загустеет.
- Готовое варенье снимите с огня и разлейте по стерилизованным банкам.
- Плотно закройте крышками и переверните банки вверх дном, чтобы они полностью остыли.
Напомним, мы уже писали о вкусном клубничном варенье, которое можно приготовить без сахара.
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