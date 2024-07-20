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По вкусу как цукаты: рецепт оригинального варенья из яблок

Цихоцкая Мария

По вкусу как цукаты: рецепт оригинального варенья из яблок
Это варенье получается очень вкусным

Мечтаете о вкусном и ароматном десерте, который напомнит о летних днях даже в морозную зиму? Тогда вам обязательно понравится это яблочное варенье!

Авторы популярного украинского Instahgram-блога bubochka.in.ua поделились рецептом, который поможет вам сохранить кусочек лета на всю зиму.

Ингредиенты:

  • 1 кг яблок (лучше сладких и ароматных)
  • 3/4 стакана сахара
  • Сок одного лимона
  • 1 ч. л. корицы (по желанию)

Приготовление:

  1. Яблоки тщательно вымойте, очистите от кожуры и семян. Нарежьте на небольшие кусочки.
  2. В большой кастрюле соедините яблоки, сахар, лимонный сок и корицу.
  3. Поставьте кастрюлю на средний огонь и доведите до кипения постоянно помешивая.
  4. Убавьте огонь и тушите варенье в течение 30-40 минут, периодически помешивая, пока яблоки не станут мягкими, а сироп не загустеет.
  5. Готовое варенье снимите с огня и разлейте по стерилизованным банкам.
  6. Плотно закройте крышками и переверните банки вверх дном, чтобы они полностью остыли.

Напомним, мы уже писали о вкусном клубничном варенье, которое можно приготовить без сахара.

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Рецепт