По Земле ударила мощная магнитная буря, которая растянется на двое суток

В воскресенье, 14 апреля, на Землю обрушился мощный геомагнитный шторм в пять баллов. Такие магнитные бури небезопасны для метеопатов и людей с хроническими заболеваниями.

По данным сервиса наблюдения за солнечными вспышками Meteoagent, геомагнитные возмущения на Земле продлятся двое суток, только 16 и 17 апреля они снизятся до 3 баллов.

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В дальнейшем до конца апреля геомагнитное поле Земли будет находиться в спокойном состоянии. Однако это лишь предварительный прогноз, поскольку заранее предусмотреть активность Солнца невозможно.

Что происходит с человеком во время магнитных бурь

Воздействие магнитных бурь на человека может быть разным, и зависит от многих факторов, таких как:

Индивидуальная чувствительность: некоторые люди более метеозависимы, чем другие, и потому испытывают более сильное влияние магнитных бурь.

Состояние здоровья: люди с хроническими заболеваниями, такими как сердечно-сосудистые заболевания, головные боли или мигрени, могут ощущать обострение симптомов во время магнитных бурь.

Возраст: пожилые люди и дети чаще испытывают влияние магнитных бурь.

Чем сильнее магнитная буря, тем большее влияние она может оказать на людей.

Симптомы, которые люди могут испытывать во время магнитных бурь:

Головная боль может быть тупой, пульсирующей или сжимающей, и может сопровождаться головокружением, тошнотой или рвотой.

Люди могут чувствовать себя уставшими, безжизненными и без энергии.

Может быть тяжело уснуть или сон может быть беспокоен.

Метеозависимые могут чувствовать себя раздражительными, встревоженными или подавленными.

Может быть трудно сосредоточиться на работе или обучении.

Люди с хроническими заболеваниями, такими как сердечно-сосудистые заболевания, головные боли или мигрени, могут ощущать обострение симптомов во время магнитных бурь.

Важно отметить, что не все люди испытывают влияние магнитных бурь. Некоторые люди могут не испытывать никаких симптомов, в то время как другие могут испытывать лишь некоторые из вышеперечисленных.

Что можно сделать, чтобы уменьшить влияние магнитных бурь:

Соблюдать здоровый образ жизни: это включает здоровое питание, достаточный сон и регулярные физические упражнения. Стресс может усилить влияние магнитных бурь. Поэтому важно найти способы снизить стресс в своей жизни. Если вы чувствуете сильные симптомы во время магнитных бурь, вы можете поговорить со своим врачом о возможности приема лекарства.

Помните, что если вы испытываете какие-либо необычные симптомы во время магнитной бури, важно обратиться к врачу.

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