По Земле ударила новая магнитная буря: как защититься от воздействия

В четверг, 1 февраля, на Земле продолжается магнитная буря силой в 4 балла. Такие геомагнитные штормы могут быть ощутимы для метеозависимых людей.

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По данным центра Meteoagent, в дальнейшем опасных периодов геомагнитных штормов не следует ожидать. Однако график магнитных бурь может изменяться, поскольку все зависит от поведения Солнца.

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Прогноз магнитных бурь на февраль 2024 года

Со 2 по 16 февраля – K-индекс 2 (низкая активность)

17 февраля – K-индекс 3 (низкая активность)

18 февраля – K-индекс 5 (высокая активность солнечной бури)

19 февраля – K-индекс 5

20 февраля – K-индекс 3 (низкая активность солнечной бури)

С 21 по 29 февраля – K-индекс 2 (низкая активность солнечной бури).

Как магнитные бури влияют на людей

Магнитные бури могут негативно влиять на здоровье людей, особенно на метеозависимые. В период мощных геомагнитных колебаний население Земли может ощущать: головные боли, головокружение, учащенное сердцебиение, слабость, усталость. Может обостриться хроническая болезнь.

Если вы чувствуете какие-либо из этих симптомов, обратитесь к врачу.

Что делать когда магнитные бури

Специалисты советуют в период магнитных бурь соблюдать здоровый образ жизни. Не стоит употреблять вредную пищу, пить кофе или алкогольные напитки.

Также следует уменьшить физические и умственные нагрузки. Лучше всего в эти дни гулять на свежем воздухе и употреблять больше жидкости. Включайте в свой рацион больше сезонных овощей, фруктов, зелени, орехов и рыбы.

Напомним, когда проходят сезонные миграции птиц и других животных, они ориентируются с помощью геомагнитного поля. Однако корональные выбросы массы на Солнце регулярно провоцируют магнитные бури на Земле, что может временно нарушать процесс навигации птиц в дальних перелетах.

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